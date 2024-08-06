Левашова (Клеймёнова) Вера Евгеньева 06.08.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Левашова (Клеймёнова) Вера Евгеньева

Место рождения

Курган, город Курган, Курганская область

Дата рождения

06.08.1947

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1917 г.р.

Муж

1946 г.р.

Дети

1970 г.р.
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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1947

Отец: Клеймёнов Евгений Иванович

Мать: Клеймёнова (Муромцева) Антонина Яковлевна

Курган, город Курган, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левашов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
17.10.1970

Дочь: Левашова Ирина Александрова

Отец ребёнка: Левашов Александр Сергеевич

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
13.07.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Левашов Александр Сергеевич

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
25.05.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Левашов Александр Сергеевич

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
25.05.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Левашов Александр Сергеевич

Курган, город Курган, Курганская область

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