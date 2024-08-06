Левашова (Клеймёнова) Вера Евгеньева
Место рождения
Дата рождения06.08.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.1970
Дочь: Левашова Ирина Александрова
Отец ребёнка: Левашов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
13.07.1974
Рождение ребёнка
25.05.1983
Рождение ребёнка
25.05.1983