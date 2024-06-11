Иван Наумов
Место рождения
Дата рождения1697
Дата смерти11.10.1748
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1697
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1737 Брат его (Дементия Ефимова?) Иван Наумов (в какой родственной связи Игнатий и Дементий, я не выяснила) 40 МК-1737 10.05.1737 Деревни Боркина крестьянин вдовец Иван Наумов той же вотчины дерев... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Первая Жена Агриппина
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Первая Дочь Ульяна Иванова
Мать ребёнка: Первая Жена Агриппина
ИВ-1737 Дочь девица Улиания 13 ИВ-1738 Лютниц нет ИВ-1739 Дочь ево Иульяния 15 ИВ-1740 Дочь ево Иулиания 11 ИВ-1741 Жена ево Иулиания Иванова 20 ИВ-1759 Жена ево Иулиания Иванова 36 ИВ-1768 --- ИВ-... Показать все
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Вторая Дочь Ульяна Иванова
Мать ребёнка: Первая Жена Агриппина
ИВ-1741 Дочь ево Иулиания 12
Бракосочетание
10.05.1737
МК-1737 10.05.1737 Деревни Боркина крестьянин вдовец Иван Наумов той же вотчины деревни Филипова со вдовой Агрипиной Афанасьевой дочерью вторым браком
Рождение ребёнка
17.09.1737
Дочь: Фёкла Иванова
Мать ребёнка: Вторая Жена Агриппина Афанасьева
МК-1737 17.09.1737 Деревни Боркина у крестьянина Ивана Наумова дочь Фекла
Смерть
11.10.1748
МК-1748 11.10.1748 Деревни Боркина крестьянин Иван Наумов 52 лет