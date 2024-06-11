Иван Наумов 1697 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иван Наумов

Место рождения

Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1697

Дата смерти

11.10.1748

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1737 Брат его (Дементия Ефимова?) Иван Наумов (в какой родственной связи Игнатий и Дементий, я не выяснила) 40 МК-1737 10.05.1737 Деревни Боркина крестьянин вдовец Иван Наумов той же вотчины дерев... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первая Жена Агриппина

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третья Жена Агриппина Корнилова

Место жительства
Неизвестно
Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1724

Дочь: Первая Дочь Ульяна Иванова

Мать ребёнка: Первая Жена Агриппина

Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1737 Дочь девица Улиания 13 ИВ-1738 Лютниц нет ИВ-1739 Дочь ево Иульяния 15 ИВ-1740 Дочь ево Иулиания 11 ИВ-1741 Жена ево Иулиания Иванова 20 ИВ-1759 Жена ево Иулиания Иванова 36 ИВ-1768 --- ИВ-... Показать все
Рождение ребёнка
1729

Дочь: Вторая Дочь Ульяна Иванова

Мать ребёнка: Первая Жена Агриппина

Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1741 Дочь ево Иулиания 12
Бракосочетание
10.05.1737

Жена: Вторая Жена Агриппина Афанасьева

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1737 10.05.1737 Деревни Боркина крестьянин вдовец Иван Наумов той же вотчины деревни Филипова со вдовой Агрипиной Афанасьевой дочерью вторым браком
Рождение ребёнка
17.09.1737

Дочь: Фёкла Иванова

Мать ребёнка: Вторая Жена Агриппина Афанасьева

Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1737 17.09.1737 Деревни Боркина у крестьянина Ивана Наумова дочь Фекла
Смерть
11.10.1748
Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1748 11.10.1748 Деревни Боркина крестьянин Иван Наумов 52 лет

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