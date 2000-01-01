(Максимова) Варвара Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Максимова) Варвара Павлова

(Максимова) Варвара Павлова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1821 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Максимов Павел Алексеев

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close