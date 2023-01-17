Пушкин Павел Григорьевич
Место рождения
Дата рождения12.01.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1868 ст.
Отец: Григорий Васильевич
Мать: Иулиания Косьмина
Рождение ребёнка
24.06.1906 ст.
Дочь: Агрипина Павловна
Мать ребёнка: Федосия Стефановна
Рождение ребёнка
20.04.1908 ст.
Дочь: Агафья Павловна
Мать ребёнка: Федосия Стефановна
Рождение ребёнка
15.11.1911 ст.
Мать ребёнка: Федосия Стефановна
Рождение ребёнка
03.06.1913 ст.
Мать ребёнка: Федосия Стефановна
Рождение ребёнка
08.04.1915 ст.
Дочь: Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Федосия Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосия Стефановна
Смерть
Неизвестно