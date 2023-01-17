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Пушкин Павел Григорьевич

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Место рождения

Ярцево, Большегорская волость, Тихвинский уезд

Дата рождения

12.01.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1868 ст.

Отец: Григорий Васильевич

Мать: Иулиания Косьмина

Ярцево, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Рождение ребёнка
24.06.1906 ст.

Дочь: Агрипина Павловна

Мать ребёнка: Федосия Стефановна

Ярцево, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Рождение ребёнка
20.04.1908 ст.

Дочь: Агафья Павловна

Мать ребёнка: Федосия Стефановна

Ярцево, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1911 ст.

Сын: Пушкин Григорий Павлович

Мать ребёнка: Федосия Стефановна

Ярцево, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Рождение ребёнка
03.06.1913 ст.

Сын: Пушкин Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Федосия Стефановна

Ярцево, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Рождение ребёнка
08.04.1915 ст.

Дочь: Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Федосия Стефановна

Ярцево, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосия Стефановна

Смерть
Неизвестно
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