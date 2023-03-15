Рябинина Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябинина Антонина

Рябинина Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рябинин Александр

Данилов, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябинин Виктор

Отец ребёнка: Рябинин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябинин Юрий

Отец ребёнка: Рябинин Александр

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close