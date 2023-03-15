Рябинина Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.11.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рябинин Александр
Данилов, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябинин Виктор
Отец ребёнка: Рябинин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябинин Юрий
Отец ребёнка: Рябинин Александр
Смерть
Неизвестно