Локтева (Чернакова) Ирина Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Локтева (Чернакова) Ирина Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1983

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1983

Отец: Чернаков Вячеслав Генадьевич

Мать: Чернакова Любовь Анатольевна

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