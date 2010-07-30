Ельчищева (Ельчинцева) Ефросинья Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ельчищева (Ельчинцева) Ефросинья Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1919

Дата смерти

30.07.2010

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1919

Отец: Ельчищев Дементий

Мать: не указана

Место рождения Алтайский край (город пока не знаю)
Рождение ребёнка
13.06.1940

Сын: Сумцов Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Сумцов Михаил Иванович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
30.07.2010
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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