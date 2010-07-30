Ельчищева (Ельчинцева) Ефросинья Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1919
Дата смерти30.07.2010
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.11.1919
Отец: Ельчищев Дементий
Место рождения Алтайский край (город пока не знаю)
Рождение ребёнка
13.06.1940
Сын: Сумцов Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Сумцов Михаил Иванович
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
30.07.2010
Пенза, город Пенза, Пензенская область