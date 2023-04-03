Ориненко Тихон Петрович
Место рождения
Дата рождения15.08.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Место
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Рождение
15.08.1870
плёнка #007822035, стр 322, ф. 127, о. 1012, д. 4037
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1901
Дочь: (Ориненко) Зоя Тихоновна
Мать ребёнка: Ориненко Иустина (Юстина) Ермолаевна
Рождение ребёнка
24.04.1904
Дочь: Ориненко Глафира Тихоновна
Мать ребёнка: Ориненко Иустина (Юстина) Ермолаевна
Рождение ребёнка
07.01.1911
Сын: Ориненко Филипп Тихонович
Мать ребёнка: Ориненко Иустина (Юстина) Ермолаевна
Киевский уезд, с. Ясногородка, Николаевская церковь 1911г. ф. 127, о. 1079,д.189, стр. 2
Смерть
Неизвестно