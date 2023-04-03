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Ориненко Тихон Петрович

Место рождения

Толокунь, Київська область

Дата рождения

15.08.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1870

Отец: Ориненко Петр Климентович

Мать: Ориненко (Овдиенко) Акилина Васильевна

Толокунь, Київська область
плёнка #007822035, стр 322, ф. 127, о. 1012, д. 4037
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ориненко Иустина (Юстина) Ермолаевна

Рождение ребёнка
12.07.1901

Дочь: (Ориненко) Зоя Тихоновна

Мать ребёнка: Ориненко Иустина (Юстина) Ермолаевна

Рождение ребёнка
24.04.1904

Дочь: Ориненко Глафира Тихоновна

Мать ребёнка: Ориненко Иустина (Юстина) Ермолаевна

Рождение ребёнка
07.01.1911

Сын: Ориненко Филипп Тихонович

Мать ребёнка: Ориненко Иустина (Юстина) Ермолаевна

Толокунь, Київська область
Киевский уезд, с. Ясногородка, Николаевская церковь 1911г. ф. 127, о. 1079,д.189, стр. 2
Смерть
Неизвестно

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