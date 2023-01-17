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Трунина Евдокия Львова

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Место рождения

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1877

Сын: Трунин Александр Васильев

Отец ребёнка: Трунин Василий Никитин

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1880

Сын: Трунин Семен Васильев

Отец ребёнка: Трунин Василий Никитин

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1885

Сын: Трунин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Трунин Василий Никитин

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1889

Сын: Трунин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Трунин Василий Никитин

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трунин Василий Никитин

Смерть
Неизвестно
Ленинградская обл., дер. Антропшино
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