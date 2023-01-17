Трунина Евдокия Львова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1877
Сын: Трунин Александр Васильев
Отец ребёнка: Трунин Василий Никитин
Рождение ребёнка
27.01.1880
Отец ребёнка: Трунин Василий Никитин
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Трунин Василий Никитин
Рождение ребёнка
18.02.1889
Сын: Трунин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Трунин Василий Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Ленинградская обл., дер. Антропшино