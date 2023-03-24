Pikmann Tio
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Pikmann Hans
Рождение ребёнка
23.11.1804
Отец ребёнка: Pikmann Hans
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: (Pikmann) Liso
Отец ребёнка: Pikmann Hans
Рождение ребёнка
Около 1812
Отец ребёнка: Pikmann Hans
Смерть
Неизвестно