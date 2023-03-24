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Pikmann Tio

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

1804 г.р.
Около 1811 г.р.
Около 1812 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Pikmann Hans

Рождение ребёнка
23.11.1804

Сын: Pikmann Juhan (Juhann)

Отец ребёнка: Pikmann Hans

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: (Pikmann) Liso

Отец ребёнка: Pikmann Hans

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Pikmann Jüri (Jürrij)

Отец ребёнка: Pikmann Hans

Смерть
Неизвестно

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