Королева Мавра Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Агрипина Антонова
Отец ребёнка: Королев Антон Авдеев
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Королев Антон Авдеев
Рождение ребёнка
21.04.1903
Дочь: Елена Антонова
Отец ребёнка: Королев Антон Авдеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Королев Антон Авдеев
Смерть
Неизвестно