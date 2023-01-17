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Королева Мавра Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Агрипина Антонова

Отец ребёнка: Королев Антон Авдеев

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Королев Борис Антонович

Отец ребёнка: Королев Антон Авдеев

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.04.1903

Дочь: Елена Антонова

Отец ребёнка: Королев Антон Авдеев

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королев Антон Авдеев

Смерть
Неизвестно
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