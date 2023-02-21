Калинкина Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинкина Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фокин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фокина Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Фокин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фокина Юлия Ивановна

Отец ребёнка: Фокин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фокин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Фокин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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