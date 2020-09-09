Василенко Олег Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1941
Дата смерти09.09.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1970
Сын: Василенко Алексей Олегович
Мать ребёнка: Василенко Галина Николаевна
Рождение ребёнка
24.11.1971
Дочь: Василенко Инна Олеговна
Мать ребёнка: Василенко Галина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.09.2020