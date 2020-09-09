Василенко Олег Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василенко Олег Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1941

Дата смерти

09.09.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1949 г.р.

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1970

Сын: Василенко Алексей Олегович

Мать ребёнка: Василенко Галина Николаевна

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.11.1971

Дочь: Василенко Инна Олеговна

Мать ребёнка: Василенко Галина Николаевна

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василенко Галина Николаевна

Смерть
09.09.2020
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