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Артём Артурович
Артём Артурович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.10.2022
Пол
Мужской
Отец
Артур
Мать
Костюкова (Савченко) Лилия Игоревна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.2022
Отец:
Артур
Мать:
Костюкова Лилия Игоревна
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