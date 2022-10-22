Артём Артурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артём Артурович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.2022

Пол

Мужской

Отец

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.2022

Отец: Артур

Мать: Костюкова Лилия Игоревна

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