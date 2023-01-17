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Пономарёва (Сахарова) Елена Германовна
Пономарёва (Сахарова) Елена Германовна
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Место рождения
Курган
, город Курган, Курганская область
Дата рождения
02.01.1966
Пол
Женский
Отец
Сахаров Герман Иванович
Мать
Сахарова Людмила Александровна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1966
Отец:
Сахаров Герман Иванович
Мать:
Сахарова Людмила Александровна
Курган
, город Курган, Курганская область
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