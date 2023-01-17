Пономарёва (Сахарова) Елена Германовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарёва (Сахарова) Елена Германовна

Пономарёва (Сахарова) Елена Германовна

avatar

Место рождения

Курган, город Курган, Курганская область

Дата рождения

02.01.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1966

Отец: Сахаров Герман Иванович

Мать: Сахарова Людмила Александровна

Курган, город Курган, Курганская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close