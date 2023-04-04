Ковалевская (Корвин-Круковская) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалевская (Корвин-Круковская) Софья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1850

Дата смерти

29.01.1891

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1850

Отец: Корвин-Круковский Василий

Мать: (Шуберт) Елизавета (Элизабет Фредерика)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалевский Владимир

Рождение ребёнка
05.10.1878

Дочь: (Ковалевская) Софья

Отец ребёнка: Ковалевский Владимир

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
29.01.1891
Похороны
Неизвестно

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