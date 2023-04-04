Ковалевская (Корвин-Круковская) Софья
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1850
Дата смерти29.01.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ковалевский Владимир
Рождение ребёнка
05.10.1878
Дочь: (Ковалевская) Софья
Отец ребёнка: Ковалевский Владимир
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
29.01.1891
Похороны
Неизвестно