Мальцев Дмитрий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцев Дмитрий Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1892 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Мальцев Максим

Мать: Мальцева Агафья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галина

Смерть
Неизвестно
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