Мальцев Дмитрий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Мальцев Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галина
Смерть
Неизвестно