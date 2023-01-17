Юдин Афанасий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти21.02.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1945
Дочь: Юдина Нелли Афанасьевна
Мать ребёнка: Юдина Таисия Ивановна
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юдина Таисия Ивановна
Смерть
21.02.1980