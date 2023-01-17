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Юдин Афанасий Дмитриевич

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Место рождения

Ухта, Ухта, Республика Коми

Дата рождения

1912

Дата смерти

21.02.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

2019 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Ухта, Ухта, Республика Коми
Рождение ребёнка
24.12.1945

Дочь: Юдина Нелли Афанасьевна

Мать ребёнка: Юдина Таисия Ивановна

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдина Таисия Ивановна

Смерть
21.02.1980
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