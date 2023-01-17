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Черныш Сергей Викторович
Черныш Сергей Викторович
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
22.11.1982
Пол
Мужской
Отец
Черныш Виктор Борисович
1961 г.р.
Мать
Журавлева (Хрычёва) Елена Геннадьевна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1982
Отец:
Черныш Виктор Борисович
Мать:
Журавлева Елена Геннадьевна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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