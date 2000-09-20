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Качаев Яков Терентич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1925

Отец: Качаев-Федоров Терентий Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1951

Сын: Качаев Юрий Яковлевич

Мать ребёнка: Качаева Клавдия Константиновна

Рождение ребёнка
02.08.1954

Сын: Качаев Евгений Яковлевич

Мать ребёнка: Качаева Клавдия Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Качаева Клавдия Константиновна

Смерть
Неизвестно
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