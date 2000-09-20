Качаев Яков Терентич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1925
Отец: Качаев-Федоров Терентий Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1951
Мать ребёнка: Качаева Клавдия Константиновна
Рождение ребёнка
02.08.1954
Мать ребёнка: Качаева Клавдия Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно