Степанова Любовь Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Любовь Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Степанов Михаил Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Степанов Михаил Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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