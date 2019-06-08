Филиппов Максим Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппов Максим Дмитриевич

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Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

08.06.2019

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.2019

Отец: Филиппов Дмитрий Владимирович

Мать: Филиппова Анастасия Дмитиевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
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