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Филиппов Максим Дмитриевич
Филиппов Максим Дмитриевич
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Место рождения
Рязань
, город Рязань, Рязанская область
Дата рождения
08.06.2019
Пол
Мужской
Отец
Филиппов Дмитрий Владимирович
1992 г.р.
Мать
Филиппова (Щербакова) Анастасия Дмитиевна
1994 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.2019
Отец:
Филиппов Дмитрий Владимирович
Мать:
Филиппова Анастасия Дмитиевна
Рязань
, город Рязань, Рязанская область
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