Железнов Павел
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: Железнов Диомид
Мать: Железнова Федосья
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Железнова Офимия
Мать ребёнка: Железнова Февронья
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Железнов Павел
Мать ребёнка: Железнова Февронья
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Железнова Февронья
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Железнова Февронья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Железнова Февронья
Смерть
Неизвестно