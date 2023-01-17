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Железнов Павел

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Место рождения

Горелый Холм, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Железнов Диомид

Мать: Железнова Федосья

Горелый Холм, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Железнова Офимия

Мать ребёнка: Железнова Февронья

Горелый Холм, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Железнов Павел

Мать ребёнка: Железнова Февронья

Горелый Холм, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Железнова Февронья

Горелый Холм, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Железнова Февронья

Горелый Холм, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Железнова Февронья

Смерть
Неизвестно
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