Московский Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения17.04.1904
Дата смерти28.06.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1926 по 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1952 по 1984
Смерть
28.06.1984