Московский Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Московский Василий Петрович

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Место рождения

Бочейно, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

17.04.1904

Дата смерти

28.06.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бочейно, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1926 по 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1952 по 1984
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.06.1984
Москва, город федерального значения Москва
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