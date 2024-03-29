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(Малина) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1917

Отец: Малин Андрей Ильич

Мать: Малина Агафья Панферова

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