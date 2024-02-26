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Катерина Потапова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1727 г.р.

Мать

Около 1735 г.р.

Муж

Около 1748 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Потап Еремеев (Ич)

Мать: Дарья Нестерова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Федоров (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Пелагея Семенова (Вна)

Отец ребёнка: Семен Федоров (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Меланья Семенова (Вна)

Отец ребёнка: Семен Федоров (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Трифон Семенов (Ич)

Отец ребёнка: Семен Федоров (Ич)

Смерть
Неизвестно

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