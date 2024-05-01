Суботин Назар Гаврилович (?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1721
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Суботин Гаврило Кононович
Мать: Суботина Агафия
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1704
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1705
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1711
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1714
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1721