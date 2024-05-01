Суботин Назар Гаврилович (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суботин Назар Гаврилович (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1721

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суботин Гаврило Кононович

Мать: Суботина Агафия

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1704

Сын: Суботин Яков Назарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1705

Сын: Суботин Ларион Назарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1711

Сын: Суботин Федор Назарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1714

Сын: Суботин Семен Назарович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1721

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