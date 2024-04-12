Черемхин Степан Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смерти?.07.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Черемхин Матвей
Рождение ребёнка
27.03.1939
Сын: Черемхин Владимир Степанович
Мать ребёнка: ?
Россия, Вологодская область
Военная служба
?.10.1940
Борисово-Судское, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Борисово-Судский РВК
Смерть
?.07.1941
Причина смерти: На войне