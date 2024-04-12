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Черемхин Степан Матвеевич

Место рождения

Федяшино, Волково-Архангельская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

1921

Дата смерти

?.07.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Черемхин Матвей

Мать: не указана

Федяшино, Волково-Архангельская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
27.03.1939

Сын: Черемхин Владимир Степанович

Мать ребёнка: ?

Россия, Вологодская область
Военная служба
?.10.1940
Борисово-Судское, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Борисово-Судский РВК
Смерть
?.07.1941
Причина смерти: На войне
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