Анна Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Игнатьева

Анна Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Дата смерти

До 1750

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1677 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Иванов

Рождение ребёнка
1724

Сын: Федор Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Рождение ребёнка
1726

Сын: Федор Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Федор Алексеевич (1726 — ?) Родился в семье дьячка села Спасского на Ильди Мологского уезда Алексея Ивановича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Мария Ивановна (1734-?)1 , дочь дьячка Ивана. Дети... Показать все
Рождение ребёнка
1731

Дочь: Вера Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Прасковья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Смерть
До 1750

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