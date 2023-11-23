Анна Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
Дата смертиДо 1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1724
Сын: Федор Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1726
Сын: Федор Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Федор Алексеевич (1726 — ?) Родился в семье дьячка села Спасского на Ильди Мологского уезда Алексея Ивановича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Мария Ивановна (1734-?)1 , дочь дьячка Ивана. Дети... Показать все
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Вера Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Прасковья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Смерть
До 1750