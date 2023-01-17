Григорий Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1719
Дата смертиОколо 1785
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1768
Сын: Сергей Григорьев
Мать ребёнка: Анна Васильева
Не существующая ныне деревня Буйцы (Страхова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Васильева
Смерть
Около 1785
Не существующая ныне деревня Буйцы (Страхова)