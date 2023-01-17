Григорий Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1719

Дата смерти

Около 1785

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1738 г.р.

Дети

Вычислено 1768 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1768

Сын: Сергей Григорьев

Мать ребёнка: Анна Васильева

Страховка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Не существующая ныне деревня Буйцы (Страхова)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Васильева

Смерть
Около 1785
Страховка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Не существующая ныне деревня Буйцы (Страхова)
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