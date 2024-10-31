Блинова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Семен Иванович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Блинов Терентий Семенович

Отец ребёнка: Блинов Семен Иванович

Кокши, Советский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1785

Сын: Блинов Федор Семенович

Отец ребёнка: Блинов Семен Иванович

Кокши, Советский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1796

Сын: Блинов Иван Семенович

Отец ребёнка: Блинов Семен Иванович

Кокши, Советский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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