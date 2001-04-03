Рыбоченок Бронислав Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбоченок Бронислав Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1925

Дата смерти

13.08.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1955

Дочь: Рыбоченок Лариса Брониславовна

Мать ребёнка: Боброва Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боброва Евдокия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боброва Евдокия Петровна

Смерть
13.08.1965
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