Рыбоченок Бронислав Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1925
Дата смерти13.08.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1955
Дочь: Рыбоченок Лариса Брониславовна
Мать ребёнка: Боброва Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Боброва Евдокия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боброва Евдокия Петровна
Смерть
13.08.1965