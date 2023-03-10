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Щербаков Сергей Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербаков (Неизвестно) Елена Захаровна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
13.06.1902

Дочь: (Щербаков) Антонина Сергеевна

Мать ребёнка: Щербаков (Неизвестно) Елена Захаровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1902
Смерть
Неизвестно

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