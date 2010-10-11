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Васичкин Макар Сергеевич
Васичкин Макар Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.10.2010
Пол
Мужской
Отец
Васичкин Сергей Владимирович
1970 г.р.
Мать
Васичкина Светлана Викторовна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.2010
Отец:
Васичкин Сергей Владимирович
Мать:
Васичкина Светлана Викторовна
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