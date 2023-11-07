Лешенок Ольга Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лешенок Ольга Аркадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Новиков Аркадий Поликарпович

Мать: Новикова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лешенок Михаил Антонович

Рождение ребёнка
12.04.1949

Сын: Лешенок Александр Михайлович

Отец ребёнка: Лешенок Михаил Антонович

Рождение ребёнка
15.04.1951

Дочь: Филатова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Лешенок Михаил Антонович

Смерть
1966

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