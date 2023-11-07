Лешенок Ольга Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти1966
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Новиков Аркадий Поликарпович
Мать: Новикова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1949
Сын: Лешенок Александр Михайлович
Отец ребёнка: Лешенок Михаил Антонович
Рождение ребёнка
15.04.1951
Дочь: Филатова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Лешенок Михаил Антонович
Смерть
1966