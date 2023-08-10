Столбова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Столбов Петр Ларионович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Столбов Петр Ларионович
Смерть
Неизвестно