Столбова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столбова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столбов Петр Ларионович

Место жительства
Неизвестно
Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1798

Сын: Столбов Василий Петрович

Отец ребёнка: Столбов Петр Ларионович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Столбов Иван Петрович

Отец ребёнка: Столбов Петр Ларионович

Смерть
Неизвестно

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