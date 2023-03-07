Кудрявцев Селиверст Самсонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцев Селиверст Самсонов

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Место рождения

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1698

Дата смерти

После 1744

Пол

Мужской

Отец

Около 1660 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698

Отец: Кудрявцев Самсон Федоров

Мать: не указана

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Кудрявцев Никифор Селиверстов

Мать ребёнка: не указана

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Кудрявцев Максим Селиверстов

Мать ребёнка: не указана

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1744
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