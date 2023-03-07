Кудрявцев Селиверст Самсонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1698
Дата смертиПосле 1744
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698
Отец: Кудрявцев Самсон Федоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1721
Сын: Кудрявцев Никифор Селиверстов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Кудрявцев Максим Селиверстов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1744