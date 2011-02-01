Мовкаленко (Смакотина) Татьяна
Место рожденияс.Елизарьево Кривошеинский р-он Томская обл
Дата рождения07.01.1951
Дата смерти01.02.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Елизарьево Кривошеинский р-он Томская обл
Бракосочетание
10.10.1969
Муж: Мовкаленко Илья
Рождение ребёнка
12.07.1970
Сын: Мовкаленко Владимир
Отец ребёнка: Мовкаленко Илья
с.Володино Кривошеинский р-он Томская обл.
Рождение ребёнка
06.09.1973
Дочь: Шрейдор Ирина
Отец ребёнка: Мовкаленко Илья
Образование
Неизвестно
Кемеровский институт культуры
Высшее
Смерть
01.02.2011
с.Володино Кривошеинский р-он Томская обл.
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
с.Володино Кривошеинского р-он Томская обл.