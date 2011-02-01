Мовкаленко (Смакотина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мовкаленко (Смакотина) Татьяна

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Место рождения

с.Елизарьево Кривошеинский р-он Томская обл

Дата рождения

07.01.1951

Дата смерти

01.02.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1943 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Елизарьево Кривошеинский р-он Томская обл
Бракосочетание
10.10.1969

Муж: Мовкаленко Илья

Рождение ребёнка
12.07.1970

Сын: Мовкаленко Владимир

Отец ребёнка: Мовкаленко Илья

с.Володино Кривошеинский р-он Томская обл.
Рождение ребёнка
06.09.1973

Дочь: Шрейдор Ирина

Отец ребёнка: Мовкаленко Илья

Образование
Неизвестно
Кемеровский институт культуры
Высшее
Смерть
01.02.2011
с.Володино Кривошеинский р-он Томская обл.
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
с.Володино Кривошеинского р-он Томская обл.
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