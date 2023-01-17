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Воинкова Анфиса Петровна

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Место рождения

Байкалово, Чусовской муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

27.08.1907

Дата смерти

07.11.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Байкалово, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.06.1941

Дочь: Михайлова Нора Андреевна

Отец ребёнка: Архангельский Андрей

Таргин Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архангельский Андрей

Смерть
07.11.1985
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
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