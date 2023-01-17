Воинкова Анфиса Петровна
Место рождения
Дата рождения27.08.1907
Дата смерти07.11.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1941
Дочь: Михайлова Нора Андреевна
Отец ребёнка: Архангельский Андрей
Таргин Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Архангельский Андрей
Смерть
07.11.1985
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область