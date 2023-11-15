Евфросиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфросиния

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Здоренко Денис

Отец ребёнка: Здоренко Фома Иванов

Рождение ребёнка
1816

Сын: Здоренко Яков Фомин

Отец ребёнка: Здоренко Фома Иванов

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Зеновия

Отец ребёнка: Здоренко Фома Иванов

Рождение ребёнка
1823

Сын: Здоренко Афанасий Фомин

Отец ребёнка: Здоренко Фома Иванов

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Здоренко Фома Иванов

Рождение ребёнка
1830

Сын: Здоренко Степан

Отец ребёнка: Здоренко Фома Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Здоренко Фома Иванов

Смерть
Неизвестно
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