Евфросиния
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1813
Сын: Здоренко Денис
Отец ребёнка: Здоренко Фома Иванов
Рождение ребёнка
1816
Сын: Здоренко Яков Фомин
Отец ребёнка: Здоренко Фома Иванов
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Зеновия
Отец ребёнка: Здоренко Фома Иванов
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Здоренко Фома Иванов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Здоренко Фома Иванов
Рождение ребёнка
1830
Сын: Здоренко Степан
Отец ребёнка: Здоренко Фома Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Здоренко Фома Иванов
Смерть
Неизвестно