Синуткина (Этякова) Александра Петровна
Место рожденияд. Салмандаево Горномарийский район Марийская АССР
Дата рождения16.03.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Салмандаево Горномарийский район Марийская АССР
Рождение ребёнка
17.02.1955
Дочь: Архипова Альбина Евстафьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Салмандаево
Смерть
Неизвестно