Синуткина (Этякова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синуткина (Этякова) Александра Петровна

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Место рождения

д. Салмандаево Горномарийский район Марийская АССР

Дата рождения

16.03.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Салмандаево Горномарийский район Марийская АССР
Рождение ребёнка
17.02.1955

Дочь: Архипова Альбина Евстафьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Салмандаево
Смерть
Неизвестно
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