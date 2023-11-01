Митюкова Гасима Ахматзяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Митюков Ахматзян Сабит
Мать: Митюкова Фазиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сабреков Закир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабреков Муллазян Закирович
Отец ребёнка: Сабреков Закир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабреков Соубан Закирович
Отец ребёнка: Сабреков Закир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сабреков Закир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сабрекова Фатима Даулятовна
Отец ребёнка: Сабреков Даулят
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сабреков Даулят
Смерть
Неизвестно