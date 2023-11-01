Митюкова Гасима Ахматзяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митюкова Гасима Ахматзяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митюков Ахматзян Сабит

Мать: Митюкова Фазиля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабреков Хафиз Закирович

Отец ребёнка: Сабреков Закир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабреков Муллазян Закирович

Отец ребёнка: Сабреков Закир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабреков Соубан Закирович

Отец ребёнка: Сабреков Закир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сабреков Закир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сабрекова Фатима Даулятовна

Отец ребёнка: Сабреков Даулят

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сабреков Даулят

Смерть
Неизвестно

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