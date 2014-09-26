Ражев Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ражев Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1926

Дата смерти

26.09.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1926

Отец: не указан

Мать: Ражева Мария Степановна

Рождение ребёнка
13.08.1954

Сын: Ражев Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Ражева Мария Тимофеевна

Пузырёво, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ражева Мария Тимофеевна

Смерть
26.09.2014
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