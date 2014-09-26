Ражев Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1926
Дата смерти26.09.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.12.1926
Отец: не указан
Мать: Ражева Мария Степановна
Рождение ребёнка
13.08.1954
Сын: Ражев Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Ражева Мария Тимофеевна
Пузырёво, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ражева Мария Тимофеевна
Смерть
26.09.2014