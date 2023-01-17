Лагун Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагун Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1933

Дочь: Лагун Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Лагун Анна Григорьевна

Александровка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Гавриловка, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
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