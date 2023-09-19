Санин Степан Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Санина Акилина Евфимова
Упоминание
29.05.1914
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
ГАВО (фонд281оп.3д.160стр.138) Елань Козловка https://gavo.arsvo.ru/Pages/Requests/Requests.aspx#&&CurrentNode=0rDhTueZ1W%2bX%2f6VgSVD3RWJX8WVklJZG6moOHiTQXQZf4hqR%2fKE1%2fCNDDjuqpLcOtbqJFp8MPVfA8zoX%... Показать все
Смерть
Неизвестно