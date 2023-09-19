Санин Степан Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санин Степан Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Санина Акилина Евфимова

Упоминание
29.05.1914
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
ГАВО (фонд281оп.3д.160стр.138) Елань Козловка https://gavo.arsvo.ru/Pages/Requests/Requests.aspx#&&CurrentNode=0rDhTueZ1W%2bX%2f6VgSVD3RWJX8WVklJZG6moOHiTQXQZf4hqR%2fKE1%2fCNDDjuqpLcOtbqJFp8MPVfA8zoX%... Показать все
Смерть
Неизвестно

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