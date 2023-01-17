Розанова (Велихова) Антонина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розанова (Велихова) Антонина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Велихов Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Розанов Сергей Никанорович

Рождение ребёнка
07.08.1884

Сын: Розанов Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Розанов Сергей Никанорович

Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Розанов Владимир

Отец ребёнка: Розанов Сергей Никанорович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Валерия Сергеевна

Отец ребёнка: Розанов Сергей Никанорович

Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Розанов Александр

Отец ребёнка: Розанов Сергей Никанорович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Розанов Сергей Никанорович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Розанов Сергей Никанорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розанов Сергей Никанорович

Смерть
Неизвестно
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