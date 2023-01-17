Розанова (Велихова) Антонина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Велихов Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Розанов Сергей Никанорович
Рождение ребёнка
07.08.1884
Отец ребёнка: Розанов Сергей Никанорович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Розанов Владимир
Отец ребёнка: Розанов Сергей Никанорович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Валерия Сергеевна
Отец ребёнка: Розанов Сергей Никанорович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Розанов Александр
Отец ребёнка: Розанов Сергей Никанорович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Розанов Сергей Никанорович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Розанов Сергей Никанорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно