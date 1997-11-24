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Тахаутдинов Каримулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1930

Дата смерти

24.11.1997

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1930

Отец: Тахаутдинов Абдулла

Мать: Тахаутдинова (Тахаутдинова) Хадичэ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тахаутдинов Халиль

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
24.11.1997

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