Черномаз Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черномаз Денис Николаевич
Мать ребёнка: Черномаз Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черномаз Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Черномаз Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черномаз Наталья
Смерть
Неизвестно