Черномаз Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черномаз Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Черномаз Христина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черномаз Денис Николаевич

Мать ребёнка: Черномаз Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черномаз Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Черномаз Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черномаз Наталья

Смерть
Неизвестно
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