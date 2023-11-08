Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.04.1941
Сын: Кошурников Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Кошурников Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошурников Николай Васильевич
Отец ребёнка: Кошурников Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошурников Илья Васильевич
Отец ребёнка: Кошурников Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошурников Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Кошурников Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошурников Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Кошурников Василий
Смерть
Неизвестно