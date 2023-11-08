Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюдмила

Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1941

Сын: Кошурников Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Кошурников Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошурников Николай Васильевич

Отец ребёнка: Кошурников Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошурников Илья Васильевич

Отец ребёнка: Кошурников Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошурников Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Кошурников Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошурников Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Кошурников Василий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close