Никитченко Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1945
Дата смерти28.08.1997
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1945
Отец: Никитченко Михаил Федотович
Рождение ребёнка
25.05.1972
Дочь: Беликова Людмила Викторовна
Мать ребёнка: Никитченко Лариса Ивановна
Рождение ребёнка
07.09.1979
Сын: Никитченко Владимер Викторович
Мать ребёнка: Никитченко Лариса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.08.1997