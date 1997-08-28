Никитченко Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитченко Виктор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1945

Дата смерти

28.08.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1945

Отец: Никитченко Михаил Федотович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1972

Дочь: Беликова Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Никитченко Лариса Ивановна

Рождение ребёнка
07.09.1979

Сын: Никитченко Владимер Викторович

Мать ребёнка: Никитченко Лариса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитченко Лариса Ивановна

Смерть
28.08.1997
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